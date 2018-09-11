Kuşadası'nda aynı sokakta peşpeşe beşinci kaza

Kuşadası'nda aynı sokakta peşpeşe meydana gelen beşinci trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Bir aracın ters döndüğü kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi öğrenci yurdu sokağında meydana gelen kazada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 09 AAB 783 plakalı otomobil, seyir halindeki Orhan Gürsoy yönetimindeki 09.L.8344 plakalı otomobile çarptı. Kazada ters dönen aracın sürücü Orhan Gürsoy yara almadın kurtuldu. Çevre sakinleri sokakta hiçbir uyarı levhası olmamasından yakınarak, “Sürekli kaza oluyor. Bir an önce önlem alınmalı ve sokağımızın girişine gerekli uyarı levhaları konulmalı“ dediler.