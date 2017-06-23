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23 Haziran 2017 17:09

Kuşadası’nda bayramda şenlik var

Konaklama tesisleri ile eğlenme merkezlerinin tüm hazırlıklarını tamamladığı Kuşadası’nı Ramazan Bayramı’nda coşkulu günler bekliyor.

Kuşadası’nda bayramda şenlik var

23 Haziran 2017 17:09


Müzik dünyamızın ünlü isimleri hayranlarına bayram boyunca neşeli saatler yaşatacak. Kuşadası’nın gözde eğlence mekanlarından Jade Beach Club’da bayramda üç gün boyunca ünlü isimler sahne alacak. 25 Haziran Pazar Ramazan bayramının birinci günü gündüz Cihan Kula, akşam ise Cem Belevi, bayramın ikinci günü ise gündüz Samet Liçina, akşam ise sesi ve şarkılarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Derya Uluğ, bayramın üçüncü günü ise yeni albüm çıkaran Yaşar Gaga sahne alacak. Konserlerde dansçılarda performanslarıyla renk katacak


- Otellerde doluluk yüzde 90’a ulaştı



Bu anrada, Kuşadası’nda otel ve tatil köyleri de bayramla ilgili tüm hazırlıklarını tamamladı. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı ve Korumar Otel Genel Müdürü Tacettin Özden, bu yıl konaklama ücretlerini geçen yıla göre oranla düşürdüklerini ve bayramdan umutlu olduklarını söyledi. Zor bir sezon yaşandığına dikkate çeken Özden, “ Her şey dahil bir otelde kişi başı 250 lira tatil yapılabiliyor. Geçen yıl bu fiyat 350 liraya kadar çıkmıştım. Bayramla birlikte iç turizmdeki hareketlenmeyle otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 90’lara ulaştı “ dedi.




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