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25 Haziran 2017 15:37

Kuşadası’nda bayramlaşma töreni yapıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bayramlaşma töreni Kervansaray’da yapıldı.

Kuşadası’nda bayramlaşma töreni yapıldı

25 Haziran 2017 15:37


Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’ndaki bayramlaşmanın ardından protokol üyeleri Kuşadası Polis Merkezi’ni ziyaret etti. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy başkanlığındaki heyet, bayram olmasına rağmen görevlerinin başında bulunan polislerin bayramını kutladı. İlçe protokolü polis merkezinden sonra Kuşadası İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’nı ziyaret etti. Resmi törenle karşılanan heyet, burada subay, astsubay, er ve erbaşların bayramını kutladı. Protokol üyeleri daha sonra Devlet Hastanesi’ndeki hastalar ve huzur evindeki yaşlılar ile Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.


Bayramlaşma törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Jandarma Komutanı Hasan Şahin ve Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu ile daire amirleri, siyasi parti yöneticileri ve meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.




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