Kuşadası'nda bıçakla yaralama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokak ortasında uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi 30 Evler Sitesi'ne yakın bir noktada yerde kanlar içerisinde yatan birini gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sırtından, boynundan ve göğsünden üç ayrı bıçak darbesi ile ağır yaralanan şahsı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırdı. Hemen ameliyata alınan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, yapılan araştırmada yaralının isminin Can Aktaş olduğu belirlendi. İlk ifadesinde tanımadığı kişiler tarafından bıçaklandığını söyleyen Aktaş'ı yaralayanların yakalanması için polis çalışma başlattı.