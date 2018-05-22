Kuşadası’nda ’Biophilia’ resim sergisi

Deniz’in, insan benliği ve diğer yaşayan sistemler arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu ileri süren Biophilia hipotezinden yola çıktığı eserlerinden oluşan sergisinin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Deniz, resim eğitimi almadığını ancak küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyduğunu belirterek 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserlerini Kuşadalılarla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Biophilia hipotezinin diş hekimliği mesleği ile bağlantılı olduğunu ifade eden Deniz, kas ve kemiklerin zihnindeki renklerle bir araya geldiğini söyledi.

Burçin Deniz’in “Biophilia” adlı resim sergisi, 27 Mayıs tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilir.