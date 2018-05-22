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22 Mayıs 2018 20:09

Kuşadası’nda ’Biophilia’ resim sergisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, diş hekimi Burçin Deniz’in “Biophilia” adlı resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Kuşadası’nda ’Biophilia’ resim sergisi

22 Mayıs 2018 20:09


Deniz’in, insan benliği ve diğer yaşayan sistemler arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu ileri süren Biophilia hipotezinden yola çıktığı eserlerinden oluşan sergisinin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.


Açılışta konuşan Deniz, resim eğitimi almadığını ancak küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyduğunu belirterek 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan eserlerini Kuşadalılarla buluşturmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Biophilia hipotezinin diş hekimliği mesleği ile bağlantılı olduğunu ifade eden Deniz, kas ve kemiklerin zihnindeki renklerle bir araya geldiğini söyledi.


Burçin Deniz’in “Biophilia” adlı resim sergisi, 27 Mayıs tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi’nde görülebilir.




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