Kuşadası'nda bir cezaevi firarisi ve 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kuşadası'nda polisin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda bir cezaevi firarisi ile bir hırsızlık olayının 2 şüphelisini yakalandı. Zanlılar çıkarıldığı mahkemede tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada durumundan şüphelenilen G.T. isimli bir kişinin yapılan GBT sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 4 ayrı suçtan daha arandığı ve 8 yıl 7 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası da bulunan G.T., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Soğucak Mahallesi'nde bir villadan gerçekleşen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan kamera incelemesinin ardından şüpheli olarak Y.G. ve İ.K. isimli şahıslar tespit edildi. Polis, iki şüpheliyi de villadan çaldıkları malzemeler ile kaldıkları evde yakaladı. Şüpheli Y.G. ve İ.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.