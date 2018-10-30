İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda Candan Erçetin konseri

Cumhuriyet’in kuruluşunun 95.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü Kuşadası'nda büyük bir coşku içinde kutlandı. Kutlamalar İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen Candan Erçetin konseriyle sona erdi.


Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından ünlü pop müzik sanatçısı Candan Erçetin, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen bir konserle Kuşadalılarla buluştu. Konsere çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Konsere katılan binlerce Kuşadalı, ünlü sanatçı Erçetin'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla coşkulu bir gece geçirdi.



Konserde konuşan Belediye Başkanı Özer Kayalı, Cumhuriyet'in Ulu Önder Mustafa Kemal önderliğinde emperyalizme karşı verilmiş bir savaşın en önemli kazanımı olduğunu belirterek tüm Kuşadalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sanatçı Candan Erçetin'e davetlerini kırmayıp Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne aldığı için teşekkür eden Kayalı yürüyüşe on bini aşkın vatandaşın katıldığını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.