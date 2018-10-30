Kuşadası'nda Candan Erçetin konseri

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü Kuşadası'nda büyük bir coşku içinde kutlandı. Kutlamalar İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda gerçekleşen Candan Erçetin konseriyle sona erdi.

Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından ünlü pop müzik sanatçısı Candan Erçetin, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen bir konserle Kuşadalılarla buluştu. Konsere çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Kuşadası Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı. Konsere katılan binlerce Kuşadalı, ünlü sanatçı Erçetin'in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla coşkulu bir gece geçirdi.

Konserde konuşan Belediye Başkanı Özer Kayalı, Cumhuriyet'in Ulu Önder Mustafa Kemal önderliğinde emperyalizme karşı verilmiş bir savaşın en önemli kazanımı olduğunu belirterek tüm Kuşadalıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sanatçı Candan Erçetin'e davetlerini kırmayıp Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne aldığı için teşekkür eden Kayalı yürüyüşe on bini aşkın vatandaşın katıldığını kaydetti.