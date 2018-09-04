Kuşadası’nda caz konseri

Ünlü caz müzisyenleriyle birlikte Evrim Demirel’e ait eserlerin de seslendirildiği konser Kuşadalı sanatseverden yoğun ilgi gördü.

Yazar Ahmet Ümit’in "Ninatta’nın Bileziği" adlı eserinden uyarlanan “Ninatta” adlı operanın bestecisi Kuşadalı ünlü müzisyen Evrim Demirel, “Stanpolites Project” isimli bir caz konseriyle hemşehrileriyle buluştu. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen konsere çok sayıda sanatseverin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı da katıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Caz Anasanat Dalı’nda doçent doktor olarak görev yapmakta olan Demirel ve arkadaşlarının canlı performansı Kervansaray’ı dolduran müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Konser sonunda konuşan Demirel konsere gösterdikleri ilgiden dolayı Kuşadalı sanatseverlere teşekkür ederek konserin düzenlenmesinde Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve ekibinin büyük desteği olduğunun altını çizdi.