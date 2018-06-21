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21 Haziran 2018 16:51

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

Kuşadası Polisinin yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi yakalandı.

Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

21 Haziran 2018 16:51


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu, 10 ayrı suçtan aranan ve 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S., hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçu dahil 7 suçtan aranan ve toplam 5 yıl kesinleşmiş pahis cesası bulunan M.Ç., İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Daire tarafından kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan H.C ile Kuşadası 4.Asliye Ceza Mahkemesince Basit Yaralama suçundan,Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca Basit Yaralama suçundan ve İzmir 26.Asliye Ceza Mahkemesince Mühür Bozma suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı suçtan arandığı tespit edilen M.M. yakalandı.


Üst aramasında üzerinden kristal maddede çıkan E.S. ile M.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, H.C. ve M.M. ile ilgili işlemler devam ediyor.




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