Kuşadası’nda çevre temalı oyun, 2 günde 450 çocukla buluştu

Özel Arabul’un kaleme aldığı “Denizin Dibinde Zil Sesi” adlı oyun iki günde 450 çocukla buluştu. Çevre ve deniz kirliliği ile savaşların yaratabileceği tahribatlara dikkat çekerek çocuklarda bilinç ve farkındalık yaratmayı amaçlayan oyun minik izleyiciler tarafından büyük bir merak ve beğeni ile izlendi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncularından Seza Arayancan Toraman, Filiz Sarıöz Batı, Sibel Arman, Ayşe Tüysüz, Tuğba Yıldırım, Mehmet Toptaş ve Zafer Til’in rol aldığı, yönetmenliğini Nurten Helik’in, yönetmen yardımcılığını Hakan Kutay Pekgöz’ün, ses, ışık ve ses tasarımını Hakan Kutay Pekgöz ile Adem Ergün’ün, müzik düzenlemelerini Zeynep Gergin’in, dekor tasarımını ise Cengiz Sülüç’ün yaptığı “Denizin Dibinde Zil Sesi” isimli oyun, iki gün boyunca üç kez sahnelendi. Oyunun son seansını minik öğrencilerle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin ve KEGEV Başkanı Şefik Sözer de izledi.