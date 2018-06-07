Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 16:06

Kuşadası’nda çevre temalı oyun, 2 günde 450 çocukla buluştu

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında sahnelenen Kuşadalı Yazar F.

Kuşadası’nda çevre temalı oyun, 2 günde 450 çocukla buluştu

07 Haziran 2018 16:06

Özel Arabul’un kaleme aldığı “Denizin Dibinde Zil Sesi” adlı oyun iki günde 450 çocukla buluştu. Çevre ve deniz kirliliği ile savaşların yaratabileceği tahribatlara dikkat çekerek çocuklarda bilinç ve farkındalık yaratmayı amaçlayan oyun minik izleyiciler tarafından büyük bir merak ve beğeni ile izlendi.


Kuşadası Belediye Tiyatrosu oyuncularından Seza Arayancan Toraman, Filiz Sarıöz Batı, Sibel Arman, Ayşe Tüysüz, Tuğba Yıldırım, Mehmet Toptaş ve Zafer Til’in rol aldığı, yönetmenliğini Nurten Helik’in, yönetmen yardımcılığını Hakan Kutay Pekgöz’ün, ses, ışık ve ses tasarımını Hakan Kutay Pekgöz ile Adem Ergün’ün, müzik düzenlemelerini Zeynep Gergin’in, dekor tasarımını ise Cengiz Sülüç’ün yaptığı “Denizin Dibinde Zil Sesi” isimli oyun, iki gün boyunca üç kez sahnelendi. Oyunun son seansını minik öğrencilerle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin ve KEGEV Başkanı Şefik Sözer de izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç