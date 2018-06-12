Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 16:46

Kuşadası’nda çevre yolu kavşaklarında peyzaj çalışması devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından çevre yolu kavşaklarında başlatılan peyzaj çalışmaları Çamlık ve Otogar kavşaklarında tamamlanırken Davutlar Kavşağı’nda hız kesmeden sürüyor.

Kuşadası’nda çevre yolu kavşaklarında peyzaj çalışması devam ediyor

12 Haziran 2018 16:46


Çamlık ve Otogar kavşaklarında çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarının ardından zemine döşenen dekoratif taşlar da büyük bir beğeni ile karşılanıyor.


Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre yolu kavşaklarını estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında Çamlık ve Otogar kavşaklarında yaya yollarına parke döşenmesi, köprü ayaklarının sarmaşıkla kaplanması, toprak alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi, çimlendirme, çiçeklendirme ve dekoratif taş döşeme işlemleri sona ererken Davutlar kavşağında çimlendirme ve çiçeklendirme çalışması sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    38°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç