Kuşadası’nda çevre yolu kavşaklarında peyzaj çalışması devam ediyor

Çamlık ve Otogar kavşaklarında çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarının ardından zemine döşenen dekoratif taşlar da büyük bir beğeni ile karşılanıyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre yolu kavşaklarını estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında Çamlık ve Otogar kavşaklarında yaya yollarına parke döşenmesi, köprü ayaklarının sarmaşıkla kaplanması, toprak alanlara otomatik sulama sistemi döşenmesi, çimlendirme, çiçeklendirme ve dekoratif taş döşeme işlemleri sona ererken Davutlar kavşağında çimlendirme ve çiçeklendirme çalışması sürüyor.