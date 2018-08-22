Kuşadası’nda cezaevi firarisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda bayramda rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi Celal Atik Sokak’ta şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde isminin Fatih K.olduğu belirlenen şüphelinin yapılan araştırmasında iki ayrı hırsızlık olayından arandığı, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğunu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cezaevi firarisi Fatih K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.