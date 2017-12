Kuşadası’nda Christmas kutlaması

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen “Christmas“ konserinde Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte sahne alan Gheras’ın performansı Kuşadalı sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.

Gheras’ın Balıkçılar Meydanı’nda Şef Hakkı Öztürk yönetimindeki Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası ile birlikte verdiği konseri Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve eşi Nil Kayalı ile çok sayıda Kuşadalı sanatsever izledi.

Kuşadası Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen konserde pan müzik sanatçısı Gheras ile Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası, Johann Strauss Jr’nin “Voices of Spring Waltz”, James Last’ın “The Lonely Shepherd”, Bela Bartok’un “Hungarian Dances”, Astor Piazzola’nın “Oblivion”, John Sebastian Bach’ın “Badiniere”, Ennio Morricone’nin “Once Upon A Time in America”, Willibald Gluck’un “Melodie Christoph”, Grigoras Dinicu’nun “Hora Staccato” ve Johan Strauss’un “Trish Trash Polka” adlı eserleri seslendirdi.