Kuşadası’nda çocuklar için yaz atölyesi etkinliği

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen yaz atölyelerine katılan Kuşadalı çocuklar, dört gün boyunca gerçekleşen eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Kuşadası Belediyesi, çocukların tatillerini eğlenerek geçirebilmesi amacıyla son 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenledi. Merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocukların sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yaz etkinliklerinin ardından Kuşadası Belediyesi Ada Kültür Merkezi’nde dört gün boyunca devam eden “Çocuklar İçin Yaz Atölyeleri” Kuşadalı çocuklardan büyük ilgi gördü. Dört günlük etkinliğin ilk gününde çoraptan kukla yapımı, ikinci gününde taş boyama, üçüncü gününde pet şişeden çim saksı yapımı, dördüncü gününde ise tişört boyama atölyesi düzenlendi. Atölyelerin yanı sıra gerçekleşen yaratıcı drama, yüz boyama ve yarışmalar ile etkinliklerin sonunda hediye edilen oyuncaklar çocukları mutlu etti.