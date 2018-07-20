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20 Temmuz 2018 15:18

Kuşadası’nda çocuklar için yaz etkinlikleri devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri" devam ediyor.

Kuşadası’nda çocuklar için yaz etkinlikleri devam ediyor

20 Temmuz 2018 15:18


Son olarak Soğucak Mahallesi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen, yaratıcı drama, yüz boyama, pet şişeden çim saksı yapımı ve ödüllü yarışmaların yer aldığı etkinliklere katılan çocuklar keyifli vakit geçirdi.


Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri” 24 Temmuz Salı günü Çınar Mahallesi Muhtarlığı yanında, 25 Temmuz Çarşamba günü Kirazlı Düğün Salonu’nda, 26 Temmuz Perşembe günü Davutlar Mahallesi Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası’nda, 31 Temmuz Salı günü ise Güzelçamlı Mahallesi Düğün Salonu’nda devam edecek.




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