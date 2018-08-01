Kuşadası’nda çocuklar için yaz etkinlikleri ilgi gördü

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen yaz etkinliklerine katılan Kuşadalı çocuklar, Temmuz ayı boyunca farklı mahallelerde gerçekleşen eğlenceli ve öğretici aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Kuşadası Belediyesi, çocukların tatillerini eğlenerek geçirebilmesi amacıyla son 3 yıldır olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenledi. Merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocukların sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yaz etkinlikleri 10 Temmuz’da Yeniköy Mahallesi’nde başladı. Yaylaköy, Soğucak, Kirazlı, Çınar, Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri ile süren etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen yaratıcı drama, yüz boyama, pet şişeden çim saksı yapımı ve yarışmalar çocukların yüzünü güldürdü. Etkinliklerin sonunda top hediye edilen çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Aileler ise çocukların etkinlikleri heyecanla beklediğini belirterek Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklar için düzenlenen etkinlikler 7-10 Ağustos tarihleri arasında Ada Kültür Merkezi’nde çeşitli atölyelerle sürecek.