Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk koyma töreni ile başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kuşadası'nda başladı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında Kuşadası'nda resmi çelenk töreni düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı ile Kuşadası Belediye Başkanlığı başta olmak üzere, STK ve siyasi parti temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.