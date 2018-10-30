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Kuşadası'nda Cumhuriyet Yürüyüşü

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşadası’nda düzenlenen “ Cumhuriyet Yürüyüşü “ büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Kuşadası'nda düzenlenen “ Cumhuriyet Yürüyüşü “ büyük ilgi gördü. Kuşadası'nda Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikler, “ Cumhuriyet Yürüyüşü “ ile devam etti. Kısmet Otel kavşağında başlayan ve siyasi parti temsilcileri, meslek odaları, sivil toplum örgütlerin başkan ve yöneticileri ile yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşe, bando ve motosikletli ekipler de eşlik etti. Gençlerin ve kadınların taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri yürüyüşe renk kattı. Atatürk Bulvarı, Barbaros Bulvarı, Sağlık Caddesi ve İnönü Bulvarı'ndan devam eden yürüyüş İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda son buldu.

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