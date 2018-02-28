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28 Şubat 2018 19:13

Kuşadası’nda ’Doğu Anadolu’dan Esintiler’ konseri

Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, "Doğu Anadolu’dan" isimli bir konser ile sanatseverlerle buluştu.

Kuşadası’nda ’Doğu Anadolu’dan Esintiler’ konseri

28 Şubat 2018 19:13


Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen konseri çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Fevziye Tekeroğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın eşi Nil Kayalı izledi. Doğu Anadolu Bölgesi’ne ait sevilen türküleri seslendiren Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nda Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ferah Sürekçi de yer aldı. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Şerifoğlu ile Nil Kayalı tarafından Şef Zekiye Altıntaş’a ve koro üyelerine çiçek ve teşekkür plaketi verildi.




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