Kuşadası’nda drama kursiyerleri seyirci karşısına çıktı

Oyunun ardından eğitime katılan çocuklara sertifikaları verildi.

Kuşadası Belediyesi tarafından çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, hayal güçlerini geliştirmek ve öz güven sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen 6 aylık Drama Eğitimi sona erdi. Drama eğitmeni Mehmet Turan tarafından verilen eğitimi tamamlayan 90 çocuk düzenlenen bir törenle sertifikalarına kavuştu. Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen sertifika törenine öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu da katıldı. Öğrenciler sertifikalarını Başkan Yardımcısı Şerifoğlu ve drama eğitmeni Turan’ın elinden aldı.

Tören öncesinde kursiyer öğrenciler tarafından drama eğitmeni Mehmet Turan’ın yazıp yönettiği “Bizim De Bir Masalımız Var” isimli tiyatro oyunu sergilendi. Oyun aileler tarafından büyük bir ilgi ve sevinçle izlenirken çocukların coşku ve heyecanı ise görülmeye değerdi.

Törende konuşan drama eğitmeni Mehmet Turan, yaratıcı drama eğitiminin çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan ve hayal güçlerini geliştiren önemli bir başlangıç olduğunu belirterek eğitimlere gösterdikleri ilgiden dolayı tüm öğrencilere ve velilere teşekkür etti.