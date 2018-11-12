Kuşadası'nda 'Dünya Çocuk Kitapları Haftası' etkinliği

İbramaki Sanat Galerisi'nde iki seans halinde düzenlenen etkinliğe çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Çocuklara kitap okuma ve edebiyat sevgisi kazandırmak amacıyla düzenlenen kitap okuma etkinliğine 100'ün üzerinde çocuk katıldı. Etkinliğe katılan çocuklara kitap ve kitap ayracı hediye edildi. Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar kendilerine hediye edilen kitapları okudu.