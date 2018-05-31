Kuşadası’nda ’dur’ ihtarına uymayan şüpheliler kovalamacayla yakalandı

Gözaltına alınan iki şüphelinin de arandığı ve birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkarken, üst aramalarında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Değirmendere Mahallesi’nde uygulama sırasında içinde iki kişi bulunan bir araçtan şüphelendi. “Dur“ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından Sanayi Sitesi’nin arka bölümünde durdurulan araçta bulunan B.K. ve F.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında B.K. cezaevi firarisi olduğu, 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, F.T. isimli şüphelinin ise işlediği bir suç nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Üst aramalarında ikisinden de uyuşturucu madde çıkan şüpheliler, sorgulamalarından ardından mahkemeye sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler, cezaevine konuldu.