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26 Kasım 2017 16:14

Kuşadası’nda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği toplantısı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.

Kuşadası’nda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği toplantısı

26 Kasım 2017 16:14

Toplantıda, turistik bölge belediyelerine kış nüfusuna göre verilen ödeneğin yaz nüfusuna göre yeniden düzenlenmesi için ilgili Bakanlıkla görüşülmesine karar verildi.


Korumar Hotel’de Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Cahit İnceoğlu başkanlığında yapılan Meclis Toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç, Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, Tekirdağ Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Eryiğit, Ayşe Şerifoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyeleri Cem Arslan, Zekeriya Tünk, Levent Öğren, Nurettin Öztürk ve diğer üye belediyelerin temsilcileri katıldı.


Toplantı açılışında konuşan Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı İnceoğlu, artan dünya nüfusunun enerjiye duyduğu ihtiyaca değinerek artan enerji tüketiminin mevcut sosyokültürel yapıya ve doğaya zarar vermesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti. Yerel yönetimlerin yeşil ve temiz enerji üretimine öncülük yapma görevini üstlenmeleri gerektiğine dikkat çeken İnceoğlu, Birlik olarak bu konuda mücadele verdiklerini söyledi.


Kuşadası Belediye Başkanı Kayalı, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’nın Kuşadası’nda yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Birlik Başkanımız Cahit İnceoğlu’na Birliğimizin Olağan Meclis Toplantısını Kuşadası’nda gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim. Bugün bu toplantıda Kuşadası’nın en büyük sorunu olan ödenek konusunu gündeme getirmek istiyorum. Kuşadası’nın resmi kayıtlara göre nüfusu 107 bin. Belediyemizin tespit ettiği yerleşik nüfus 190 bin civarında. Yaz aylarında bu nüfus bir milyona yaklaşıyor. Belediye kadroları ve ekonomik katkılar yerleşik nüfusa göre veriliyor. Bu uygulama özellikle kıyı belediyelerinin kanayan yarası. Bu konuda Birliğimizin desteğine ihtiyaç duyuyoruz” dedi.


Toplantıda üyelere 2017 yılı gelir gider tabloları sunulurken, 2018 yılı Birlik bütçesi de görüşüldü. Ayrıca toplantıda talepleri üzerine Tekirdağ Saray, Tekirdağ Hayrabolu ve Yalova Subaşı Belediyelerinin birlik üyesi olmalarına karar verildi.


Toplantı sonunda Birlik üyelerine yönelik, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülnaz Gültekin’in konuşmacı olarak katıldığı “Çocuklarımızı ve Dünyamızı Korumak için Etkili İletişim ve Liderlik” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.


Toplantı ve söyleşinin ardından Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği üyeleri için Güvercinada, Zeytinyağı Müzesi, Kervansaray ve İbramaki Sanat Galerisi rotalarını kapsayan bir Kuşadası gezisi düzenlendi.




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