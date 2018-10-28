Kuşadası'nda el yapımı patlayıcılarla mücadele semineri

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele Hizmet İçi Semineri" Kuşadası'nda yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “El Yapımı Patlayıcılarla Mücadelede Ortak Yöntemlerin Belirlenmesi ve İyi Uygulamaların Hayata Geçirilmesi” Hizmet İçi Eğitim Seminerine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte 81 ildeki "EYP ile Mücadele Komisyon Başkanları kursiyer olarak katıldı.