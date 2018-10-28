İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuşadası'nda el yapımı patlayıcılarla mücadele semineri

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele Hizmet İçi Semineri" Kuşadası’nda yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "El Yapımı Patlayıcılarla Mücadele Hizmet İçi Semineri" Kuşadası'nda yapıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen “El Yapımı Patlayıcılarla Mücadelede Ortak Yöntemlerin Belirlenmesi ve İyi Uygulamaların Hayata Geçirilmesi” Hizmet İçi Eğitim Seminerine Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ile birlikte 81 ildeki "EYP ile Mücadele Komisyon Başkanları kursiyer olarak katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.