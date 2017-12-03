Kuşadası’nda engelli yürüyüşü

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda toplanan engellilerin yürüyüşüne, aileleri ve vatandaşlar da destek verdi. Belediye bandosu eşliğinde Atatürk Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşün ardından Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler’, iki engelli ile birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Güler, engelleri aşmanın tek yolunun sevgiden geçtiğini belirterek “Engellilerle yaşamı paylaşarak, bizzat onlarla yaşayarak yılın her günü sorunlarını tartışıyor ve taleplerini biliyoruz. Biz gerçek engelin düşüncelerde olduğunu düşünüyor ve sevgisizlikten kaynaklandığına inanıyoruz” dedi.

Bu arada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yürüyüş ve Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasının ardından Kuşadası Belediyesi tarafından verilen müzik dinletili öğlen yemeğiyle devam etti.