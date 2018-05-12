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12 Mayıs 2018 17:52

Kuşadası’nda engelliler bahar şenliği düzenledi

Kuşadası Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde düzenlenen 9.

Kuşadası’nda engelliler bahar şenliği düzenledi

12 Mayıs 2018 17:52

Engelliler Bahar Şenliği büyük ilgi gördü.


Engelliler Köyü’nün bahçesinde gerçekleştirilen bahar şenliğine aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’nın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Şenlikte engelliler için organize edilen çeşitli oyunlar sahnelenirken, köyde eğitim gören engelliler gösteriler yaptı, ortaya renkli görüntüler çıktı. Ayrıca, engellilerin yıl boyunca ürettikleri takı, el işleri ve hediyelikler satışa sunuldu.


Şenliğin açılışında konuşan Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler, "Köyümüz, gönüllülerin katkısıyla yaşıyor, köyümüzü sürekli geliştiriyoruz. Bu derneğe gönül vererek engelli çocuklarımıza katkıda bulunan değerli arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Emekli öğretmenlerimize seslenmek, bir öneride bulunmak istiyorum. Çocuklarımızın engelleri aşmasında sizde katkıda bulunmak ve böylesi güzel bir çalışmaya destek olmak isterseniz, kendinizi de dünyanın en mutlu kişisi yaparsınız “ dedi.




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