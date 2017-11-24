Kuşadası’nda engelliler için kukla atölyesi düzenlendi

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe katılan engelli öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Engellilerin odaklanma sürelerini arttırmalarını sağlamak, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılarak çorap, düğme, yün, ip gibi çeşitli malzemeler kullanarak kukla yapan engellilerin mutlukları görülmeye değerdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik olarak yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.