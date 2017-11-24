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24 Kasım 2017 08:25

Kuşadası’nda engelliler için kukla atölyesi düzenlendi

Kuşadası Belediyesi, Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik “Kukla Atölyesi” düzenledi.

Kuşadası’nda engelliler için kukla atölyesi düzenlendi

24 Kasım 2017 08:25

Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe katılan engelli öğrenciler keyifli vakit geçirdi.


Engellilerin odaklanma sürelerini arttırmalarını sağlamak, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe katılarak çorap, düğme, yün, ip gibi çeşitli malzemeler kullanarak kukla yapan engellilerin mutlukları görülmeye değerdi.


Kuşadası Belediyesi tarafından Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik olarak yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek.




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