Kuşadası’nda esnaf kepenk indirip, yolu kapattı

Çok sayıda esnaf kepenk kapatıp yolu kapattı, gerginliğin artması üzerine çevik kuvvet ekipleri yaşananlara müdahale edip, önlem aldı.

Edinilen bilgiye göre, mahkemeden karar alan ünlü markaların avukatları, Kuşadası’nın turistik çarşılarındaki sahte markalı imitasyon ürün satan işyerlerinde denetim yapmak için polis ve icra memurlarıyla birlikte çalışma başlattı. Özellikle Kaleiçi, Barbaros Bulvarı, Sağlık Caddesi ve Kervansaray etrafında yoğunlaşan denetimlerde mahkeme kararları doğrultusunda bazı işyerleri mühürlenmek istendi.

Çevik kuvvet geniş çaplı önlem aldı

Bu sırada olaylar çıktı. Avukatlara tepki gösteren ve tartışan esnaf kepenk kapatıp protesto yapmak istedi. Kaya Savkay Meydanı’na giden esnaf oturma eylemi yaparak İnönü Bulvarı’nı kısa süreli trafiğe kapattı. Çıkan tartışmaların ardından bölgeye Aydın’dan gelen çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvetin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen denetimler sırasında esnaf yaşananları alkışlarla protesto etti.

Emniyet Müdürü Berksoy olay yerine geldi

Bu arada, Kuşadası çarşılarında esnafın büyük bölümünün kepenk kapatmasına yol açan denetimlerin ardından yaşanan tartışmalar üzerine bölgeye giden Kuşadası’nın yeni Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, esnafı sakinleştirip, olayları yatıştırmak için büyük çaba sarf etti ve olayların daha da büyümesini önledi. Esnafın tepkisiyle bir işyerine sığınıp kepenki kapatan iki avukat, Emniyet Müdürü Berksoy’un müdahalesiyle işyerinden çıkarılıp, olay yerinden götürüldü.