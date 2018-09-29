Kuşadası'nda fırtına hazırlıkları

Kuşadası'nda fırtına uyarısı nedeniyle yat ve tekneler denize açılmazken, vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Tatil için Kuşadası'nda bulunan turistler ise fırtına uyarılarına rağmen gün boyu denize girerek vakit geçirdi.

Kuşadası'nda fırtına uyarısının ardından kriz masası kuruldu, Büyükşehir Belediyesi tarafından acil müdahale ekipleri hazırlanıp, belirlenen noktalarda toplantı. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin dışında arama kurtarma ekipleri de olası bir fırtınaya karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, olası fırtına nedeniyle yeni acil müdahale noktaları oluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi tarafından fırtınanın olumsuz etkilerinin hissedileceği Aydın'ın batı ilçelerindeki kritik bölgelerde belirlenen toplam 9 noktaya ağır iş makineleri ve ilave itfaiye tedbirlerini içeren ekipmanların sevkiyatı tamamlandı. Bu kapsamda Kuşadası Güzelçamlı'da 10, Kuşadası Davutlar'da 10, Kuşadası Sabri Mumcu Caddesi'nde 16, Kuşadası Gazibeğendi Caddesi'nde 15, Didim Akbük'te 14, Didim Cumhuriyet Meydanı'nda 18, Didim Abalı Kavşağı'nda 13, Söke Meydanı'nda 17, Germencik Ortaklar'da 9 iş makinesi ve itfaiye aracı ekipmanları ve uzman personeliyle birlikte konuşlandırıldı.

Günübirlik gezi tekneleri ve gemiler ise balıkçı barınağı, güvercinada bağlantı yolu ve marinaya bağlandı. Kuşadası Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu an için Kuşadası'ndan denize açılmanın yasaklanmasının söz konusu olmadığını, ancak Meteoroloji'nin uyarıları üzerine balıkçılar ile küçük teknelere verilen izinlere kısıtlama getirilebileceği kaydedildi.

Tatil için Kuşadası'nda bulunan turistler ise fırtına uyarılarına rağmen gün boyu denize girerek vakit geçirdi. Turistler, güzel havanın da etkisiyle denize girdi, kumsala uzanarak güneşlendi.