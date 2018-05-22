Kuşadası’nda fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Polis, hayat kadınlarıyla birlikte otel sahibi ve resepsiyon sorumlusunu da gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, Kuşadası eski Cuma Pazarı mevkiinde bulunan bir pansiyonda fuhuş yapıldığı tespit edildi. Pansiyona operasyon düzenleyen polis ekipleri, Azerbaycan uyruklu iki hayat kadınını suçüstü yakaladı. Olayla ilgili 2 hayat kadınının yanında pansiyon sahibi A.B. ve pansiyonun resepsiyon sorumlusu A.A. da gözaltına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, sağlık kontrolünden geçirilen hayat kadınları, sınır dışı edilmek üzere il göçmen bürosuna teslim edildi.