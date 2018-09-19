Kuşadası'nda Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül Gaziler Günü Kuşadası'nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Atatürk Meydanı'nda saat 10.30'da düzenlenen resmi törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Vekili Tufan Asrav, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, Kuşadası Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Kurt, Kuşadası Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Hasan Tahsin Öztürk ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk Türk Gazisi'nin tereddüt dahi etmeden Türk Milleti için mücadele verdiğini belirterek “Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanın verilişinin 97. yıldönümü. Böyle bir günde siz değerli Kuşadalılarla olmak, sizlere seslenmek benim için çok önemli. Bizler tarih boyunca hür olarak yaşamış asil Türk Milleti'nin çocuklarıyız. Bağımsızlığımızı korumak için yüz yıllardır şehit ve gazi olmayı göze almış Türk askeriyiz. Türk gazisi ve şehidi olmak her şeyden önce büyük bir şereftir. Bu şeref bizlere emanettir. Emin olun ki biz bu emanete sonsuza dek sahip çıkacağız” dedi.

Öztürk'ün ardından konuşan Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Hüseyin Kurt ise, Türk gazisinin Türk şehidi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük teminatı olduğunu belirterek gazi ve şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini ifade etti. Gazi ve şehitlerin vatan ve millet uğruna savaştıklarını belirten Kurt “ Zafer günlerimiz hiçbir zaman unutulmamıştır ve unutulmayacaktır. Bugün o zaferlerin kahramanlarını andığımız ve onlarla birlikte olduğumuz önemli bir gündür. Türk şehidine ve gazisine en büyük övgü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dile getirilmiştir. Bizlerde şehit ve gazilerimize hak ettiği değeri vermeli, hatıralarını nesilden nesile taşımalıyız” dedi.

Resmi tören, öğrenciler tarafından okunan kahramanlık şiirleri ile çeşitli dans grupları tarafından sergilenen halk oyunu gösterilerinin ardından sona erdi. Resmi törenin ardından protokol üyeleri, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi. 19 Eylül Gaziler Günü programı Kuşadası Kaymakamlığı tarafından şehit ve gazi aileleri için verilen öğle yemeği ile son buldu.