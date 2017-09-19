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19 Eylül 2017 19:20

Kuşadası’nda Gaziler Günü kutlaması

19 Eylül Gaziler Günü Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kuşadası’nda Gaziler Günü kutlaması

19 Eylül 2017 19:20


Etkinlikler Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı.


1921 yılında TBMM tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” rütbesiyle “Gazi” unvanının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, Kuşadası’nda düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk Meydanı’nda saat 10.30’da düzenlenen resmi törene Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Garnizon Komutan Vekili Murat Işık, Kuşadası Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yıldızkaya, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Osman Eralp Çolakoğlu, Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer ile siyasi parti temsilcileri katıldı.


Törende konuşan Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Sezginer "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’ya gazilik unvanın verilişinin 96. yıldönümü. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz vatanları uğruna canlarını ortaya koymuş kahramanlardır. Gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir " dedi.


Sezginer’in ardından konuşan Kuşadası Garnizon Komutanı Vekili Işık ise şöyle konuştu: “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk Milleti, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Türk Milletinin her ferdi, sürdürdüğü hayatın geçmişte edinilen bu tecrübelerin bir sonucu olduğunu bilerek ve onu bugünlere ulaştıran şehit ve gazilerimizin yazdığı bu destanı övünerek anlatmaktadır. Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehit ve gazilerimizi saygıyla anarak aramızda bulunan gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum.”


Resmi tören, öğrenciler tarafından okunan kahramanlık şiirleri ile çeşitli dans grupları tarafından sergilenen halk oyunu gösterilerinin ardından sona erdi. Resmi törenin ardından protokol üyeleri, Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi. 19 Eylül Gaziler Günü programı Kuşadası Kaymakamlığı tarafından şehit ve gazi aileleri için verilen öğle yemeği ile son buldu.




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