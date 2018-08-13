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13 Ağustos 2018 15:12

Kuşadası’nda gemiyle 3 bin turist geldi

Kuşadası’nda deniz yoluyla 3 bin turist giriş yaptı.

Kuşadası’nda gemiyle 3 bin turist geldi

13 Ağustos 2018 15:12

Akdeniz turuna çıkan ve Hırvatistan ile Yunanistan’dan sonra Türkiye’ye gelen Bahama bayraklı Marella Dıscovery 2 isimli turist gemisi Kuşadası Limanı’na demirledi.


İçinde çoğunluğu Amerikalı ve İngilizlerden oluşan 3 bin turist büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için tura çıkarken, turistlerin bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi. Turistler Kuşadası’nın çok güzel olduğunu belirterek, burada olmaktan keyif aldıklarını söylediler.


TUI grubuna ait 264 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde ve 69 bin 472 groston ağırlığındaki Marella Dıscovery 2 isimli turist gemisi, Kuşadası’ndan sonra Akdeniz turuna Ege adaları ile devam edecek.




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