Kuşadası’nda gemiyle 3 bin turist geldi

Akdeniz turuna çıkan ve Hırvatistan ile Yunanistan’dan sonra Türkiye’ye gelen Bahama bayraklı Marella Dıscovery 2 isimli turist gemisi Kuşadası Limanı’na demirledi.

İçinde çoğunluğu Amerikalı ve İngilizlerden oluşan 3 bin turist büyük bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için tura çıkarken, turistlerin bir bölümü de Kuşadası çarşılarında gezdi. Turistler Kuşadası’nın çok güzel olduğunu belirterek, burada olmaktan keyif aldıklarını söylediler.

TUI grubuna ait 264 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde ve 69 bin 472 groston ağırlığındaki Marella Dıscovery 2 isimli turist gemisi, Kuşadası’ndan sonra Akdeniz turuna Ege adaları ile devam edecek.