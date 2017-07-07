Kuşadası’nda gençlere uyuşturucu hap satan kişi tutuklandı

Kuşadası Davutlar Sevgili Plajı’nda düzenlenen etkinlikte bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlenmişti. Uyuşturucu madde satıldığı yolundaki ihbar üzerine gerçekleşen operasyonda F.D. isimli bir kişi gözaltına alınmış, zanlının üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda ectasy uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan ve öğleden sonra mahkeme sevk edilen F.D. isimli zanlı, tutuklanarak Söke Cezaevine konuldu.