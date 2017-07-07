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07 Temmuz 2017 16:36

Kuşadası’nda gençlik festivaline uyuşturucu baskını

Kuşadası’nda düzenlenen gençlik festivaline polis tarafından uyuşturucu baskını düzenlendi.

Kuşadası’nda gençlik festivaline uyuşturucu baskını

07 Temmuz 2017 16:36

İhbar üzerine düzenlenen baskında çok sayıda madde ele geçilirken, bir kişi de gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi tarafından Davutlar Sevgili Plajı’nda düzenlenen gençlik festivaline Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Festivalde uyuşturucu madde satıldığı ihbarı üzerine gerçekleşen operasyonda F.D. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise çok sayıda ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından gözaltına alınan F.D. isimli zanlı, ifadesinin alınmasının ardından Kuşadası’nda mahkemeye sevk edildi.




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