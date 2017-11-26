Kuşadası’nda gergin maç

İki komşu ve ezeli rakibin mücadelesinde zaman zaman gergin anlar yaşanırken, iki takımda maçı 10 kişi tamamladı. Kuşadası polisi, geniş güvenlik önlemleri alırken, iki takımın taraftarlarını da üst aramasından geçirerek stadyuma soktu. Kuşadası Özer Türk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tek gol bulan Kuşadası Gençlikspor, ezeli rakibi Sökespor’u 1-0 yenerek maçı kazandı. Maçtan sonra iki takım taraftarlarının karşılıklı sataşması üzerine çevik kuvvet ekiplerinin de takviye ettiği polis ekipleri, tomalarla stadyum etrafında geniş önlemler aldı. Sökespor takımı ve taraftarları stadyumdan ayrıldıktan sonra Kuşadası Gençlikspor taraftarlarının ayrılmasına izin verildi.