Kuşadası’nda geri dönüşüm atölyesi düzenlendi

Çocuklara doğa ile çevre sevgisi aşılamak ve yaratıcılıklarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik İkliçeşmelik Ortaokulu ve Yedieylül İlkokulu’nda gerçekleşti.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen Geri Dönüşüm Atölyesi İkliçeşmelik Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri ve Yedieylül İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şeirfoğlu’nun da katıldığı etkinlikte çocuklar pet şişeleri kendilerine verilen malzemelerle süsleyerek çim saksısı yaptı.

Etkinlik sonunda Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Şerifoğlu, Temizlik İşleri Müdürü İrem Şahin ve Drama eğitmeni Mehmet Turan tarafından Geri Dönüşüm Atölyesi’ne katılan öğrencilere katılım belgeleri verildi.