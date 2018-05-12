Kuşadası’nda Giritliler Festivali başladı

Kuşadası Belediyesi ve Giritliler Federasyonu tarafından Festival kapsamında Kuşadası Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’ndaki "Girit’ten Anadolu’ya" isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, festivali Girit kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlendiklerini kaydetti. Değişik kültürleri yaşatmanın en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Kayalı, "Dünyayı güzellik kurtaracak ama bu güzelliği insanların birlikteliği oluşturacak. En önemli en yüce değer insan olacak. Bu tür etkinliklerle biz bunu sağlamaya çalışıyoruz." dedi. Giritliler Federasyonu Başkanı Yunus Çengel de yarın Davutlar Sevgi Plajı’nda Girit’ten gelen aşçıların Girit yemekleri yapacaklarını, ayrıca Girit’ten gelen müzik ve halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunacağını kaydetti.

Fotoğraf sergileri, film ve belgesel gösterimleri, konserler, halk dansları gösterileri ve Girit yemekleri atölyelerinin yer aldığı festivalin ilk gününde, Kuşadası şehir merkezinde etkinlikler düzenleniyor. Kervansaray’da açılışı yapılan ’Girit’ten Anadolu’ya’ isimli fotoğraf sergisinin ardından İbramaki Sanat Galerisi’nde ’Pita’matyamu’ isimli belgesel ile ’Dedemin İnsanları’ isimli filmin gösterimi yapıldı. Saat 20.30’da ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Giritçe maniler okunurken, Girit’den gelen müzik grubunun gösterileri sergilenecek. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikler, Cafe Aman İstanbul Konseri ile sürecek.

Festivalin ikinci gününde düzenlenecek olan etkinlikler Pazar günü saat 11.00’de Davutlar Sevgi Plajı’nda başlayacak. Sevgi Plajı’ndaki etkinlikte Girit’ten gelen aşçılar, Girit yemekleri workshopu düzenleyecek. Girit’ten gelen müzik ve folklor ekibi gösterilerinin yanı sıra Miktat F. Furkan Zeybetiko-Füzyon Dans Ekibi, Davutlar-Güzelçamlı Folklor Ekibi, Bornova Giritli ve Mübadiller Derneği Folklor Ekibi, Turgutlu Köyü Folklor Ekibi’nin gösterileri yer alacak. Sevgi Plajı’nda ayrıca ’Giritli Atalarımız’, ’Mübadil Aile Öyküleri’ ve ’Girit’ten Anadolu’ya’ isimli fotoğraf sergileri ile Girit’in yöresel ürünlerinin yer alacağı stantlar açılacak.