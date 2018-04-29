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29 Nisan 2018 19:17

Kuşadası’nda Hadimlilerden Etli Pilav Günü ve Bahar Şenliği

Kuşadası Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 15.

Kuşadası’nda Hadimlilerden Etli Pilav Günü ve Bahar Şenliği

29 Nisan 2018 19:17

Geleneksel Etli Pilav Günü ve Bahar Şenliği büyük ilgi gördü.


Konya’nın Hadim ilçesi ile bağlı belde ve köylerden Kuşadası’na göç eden vatandaşlar tarafından kurulan Kuşadası Hadimliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi’ndeki mesire alanında gerçekleştirildi. Geleneksel Etli Pilav Günü’ne Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, eski Kuşadası Belediye Başkanı M.Esat Altungün’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli ve Kuşadası’nda yaşayan Hadimliler katıldı. Konuşmaların ardından, dualar okundu ve davetlilere kazanlar dolusu etli pilav ikram edildi.




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