Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 08:59

Kuşadası’nda havuza giren 26 yaşındaki mühendis boğuldu

Kuşadası’nda kaldığı sitenin havuzuna girip, boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki mühendis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kuşadası’nda havuza giren 26 yaşındaki mühendis boğuldu

17 Haziran 2018 08:59


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke karayolu üzerindeki Bilge Kent Sitesi’nin havuzuna giren metalürji mühendisi Arslan Doğan boğulma tehlikesi geçirdi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 26 yaşındaki mühendis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan Doğan’ın Mustafa Kemal Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümü mezunu olduğu ve bir yıl önce evlendiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç