Kuşadası’nda hıdrellez coşkusu

Kurulan çadırlarda Hıdırellez’in geleneksel kutlanma biçimlerine ilişkin çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği şenliğe Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği’ne katılan çok sayıda Kuşadalı yumurta ve balık boyama etkinliği, mani atışması, kilit ile kısmet açma, gül ağacına dilek bağlama gibi geleneksel etkinlikleri büyük beğeniyle karşıladı. Hıdırellez Şenliği’ne çok sayıda Kuşadalıyla beraber Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, eşi Nil Kayalı, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. 2017 yılında UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne alınan şenlikte sergilenen Kuşadası kültürüne ait maniler vatandaşların büyük beğenisini aldı. Şenlikte Ercan Sönmez’in Karagöz gösterisi ve Kemal Namlı’nın ebru sanatı ve Erkan Atalı’nın oyuncakları büyük ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi ile TULPAR Halkbilimi, Eğitim, Kültür, Sanat Derneği tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenliği’nde Kuşadalılar meydanda yakılan ateşin üzerinden dilek tutarak atladılar. Hıdırellez ateşinin ardından Kuşadası Belediyesi ile Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Ümmiye konserinde vatandaşlar Hıdırellez coşkusunu doyasıya yaşadı. Roman dans grupları tarafından sergilenen dans gösterileri ise geceye renk kattı.