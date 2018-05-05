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05 Mayıs 2018 12:51

Kuşadası’nda Hıdrellez şenlikleri başladı

Kuşadası’nda Hıdrellez şenlikleri başladı.

Kuşadası’nda Hıdrellez şenlikleri başladı

05 Mayıs 2018 12:51

Haktan, Kuşadası Belediyesi ile Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen bir konserle Kuşadalı hayranlarıyla buluştu. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda düzenlenen konserde Haktan, bir birinden güzel eserlerini Kuşadalı hayranları için seslendirdi.


Hıdırellez Şenlikleri kapsamında düzenlenen konsere çok sayıda Kuşadalı vatandaşla beraber Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk de katıldı. Ünlü ses sanatçısı Haktan, seslendirdiği şarkılarla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nı dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.




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