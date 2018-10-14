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Kuşadası'nda Hilton Oteli otoparkında yangın

Kuşadası’nda ünlü bir otelin otoparkında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Kuşadası'nda ünlü bir otelin otoparkında çıkan yangın korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Saat: 02.45 sıralarında Kuşadası Marina bölgesinde faaliyet gösteren Double Tree By Hilton Oteli'nin zemin katında bulunan otoparkta yangın çıktı. Elektrik panosundan çıkan ve büyük korkuya yol açan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sırasında polis ekipleri tarafından otelin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Otoparkta araçlara sıçramadan söndürülen yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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