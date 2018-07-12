Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 12:24

Kuşadası’nda iğne atsan yere düşmüyor

Sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kuşadası’ndaki plaj ve su parklarında ’İğne atsan yere düşmeyecek’ dedirten görüntüler ortaya çıktı.

Kuşadası’nda iğne atsan yere düşmüyor

12 Temmuz 2018 12:24

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra sıcakların artmasıyla çevre il ve ilçelerden günübirlik olarak Kuşadası’na akın başladı.


Kuşadası’nda 37 dereceyi bulan hava sıcaklığında deniz suyu sıcaklığının da 26 derece olmasıyla yerli ve yabancı turistler ile günübirlik tatilciler sahillere ve su parklarına akın etti. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı bu yıl ilk defa bu kalabalığı görürken, iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. Pygale, şehir merkezi plajları, Sahil Siteleri, Davutlar Sevgi Plajı ile Güzelçamlı sahilleri de tatilcilerle doldu. Ayrıca, Dilek Yarımadası Milli Parkı da tatilcilerin akınına uğrayan yerlerin başında yer aldı. Milli Parktaki koylar ve plajlar sezonun en kalabalık günlerini yaşamaya başladı.


Bu arada, denizden hoşlanmayanlar ise serinlemek için su parklarını tercih etti. Birbirinden heyecanlı kaydıraklardan kayanlar, dalga havuzlarında ve yağmur danslarında hem eğlendi hem de serinledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç