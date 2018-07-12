Kuşadası’nda iğne atsan yere düşmüyor

Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra sıcakların artmasıyla çevre il ve ilçelerden günübirlik olarak Kuşadası’na akın başladı.

Kuşadası’nda 37 dereceyi bulan hava sıcaklığında deniz suyu sıcaklığının da 26 derece olmasıyla yerli ve yabancı turistler ile günübirlik tatilciler sahillere ve su parklarına akın etti. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı bu yıl ilk defa bu kalabalığı görürken, iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu. Pygale, şehir merkezi plajları, Sahil Siteleri, Davutlar Sevgi Plajı ile Güzelçamlı sahilleri de tatilcilerle doldu. Ayrıca, Dilek Yarımadası Milli Parkı da tatilcilerin akınına uğrayan yerlerin başında yer aldı. Milli Parktaki koylar ve plajlar sezonun en kalabalık günlerini yaşamaya başladı.

Bu arada, denizden hoşlanmayanlar ise serinlemek için su parklarını tercih etti. Birbirinden heyecanlı kaydıraklardan kayanlar, dalga havuzlarında ve yağmur danslarında hem eğlendi hem de serinledi.