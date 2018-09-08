Kuşadası’nda iki tarihi ev turizme kazandırıldı

yıl dönümünde coşkulu bir törenle açıldı.

Kuşadası’nın tarihi ve kültürel değerlerini aslına uygun olarak korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışan Kuşadası Belediyesi, 4 yıldır önemli adımlar attı. Güvercinada’yı tarihi kimliği ile buluşturarak ziyarete açan ve Güvercinada Kalesi Çevre Düzenleme Projesi ile Tarihi Kentler Birliği tarafından “Süreklilik Ödülü”ne layık görülen, kentin simgelerinden olan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’nın işletmesini de alan Kuşadası Belediyesi, GEKA’dan aldığı destekle hazırladığı Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi’nin yaşama geçirilmesi için başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Kuşadası evlerinin turizme kazandırılması, yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel değerlerin turizme entegre edilmesi yoluyla Kuşadası genelinde çeşitli kültürel rotaların oluşturulması hedefiyle hazırlanarak GEKA’dan mali destek almaya hak kazanan Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi kapsamında Anıtlar Kurulu’ndan onaylı iki tarihi Kuşadası evi restore edildi. Alacamescit Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan bina "Türk Kahvesi Evi", Yıldız Sokak’ta yer alan bina ise "Ege Mutfağı" adıyla hizmete açıldı. Restorasyon çalışmaları ile tarihsel kimliğine kavuşturulan Ege Mutfağı Evi ve Türk Kahvesi Evi açılışa katılan ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.

Ege Mutfağı Evi’nin ve Türk Kahvesi Evi’nin açılışı öncesinde Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi çerçevesinde oluşturulan ‘Tarih ve Kültür’ rotasının ilk etabında yer alan Kaleiçi’ne bir gezi düzenlendi.

Ege Mutfağı ve Türk Kahvesi Evlerinin açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, GEKA Genel Sekreteri Vekili Özgür Akdoğan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Kuşadalı vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Kayalı, GEKA’dan alınan destekle yaşama geçirilen Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi’nin 4 yıldır sürdürülen tarihi dokuyu koruma çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu belirterek projenin yaşama geçirilmesine katkı sunan başta GEKA, ÇEKÜL Vakfı ve EKODOSD olmak üzere tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Aydın Valisi Köşger ise, Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi’nin Aydın ve Kuşadası’nda turizmin gelişine katkı sağlayacak önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek “Aydın tarım, kültür ve turizm alanında muazzam potansiyele sahip bir kent. Atılacak adımlarla bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Gastronomi, turizmin önemli bir parçasını teşkil ediyor. Ege Mutfağı ise çok özgün bir gastronomik değer. Bu nedenle bugün açılan mekanların çok önemli olduğunu düşünüyor, kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

-Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi hakkında

GEKA’dan alınan mali destek ile Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen 24 aylık Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi kapsamında Anıtlar Kurulu’ndan onaylı iki tarihi Kuşadası evinin inşaat ve tefrişat işleri yapıldı. "Ege Mutfağı" adını taşıyan bir yemek kültürü merkezi ile "Türk Kahvesi" adını taşıyan bir kafeterya olarak hizmet verecek olan mekanlar Kuşadası Limanı’na gelen turistler için Kervansaray, Kaleiçi, Güvercin Ada ve Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan KUAKMER arasında bir köprü görevi görecek ve gastronomik duraklar olarak hizmet verecek.

Planlanması, tasarım ilkelerinin oluşturulması ve yürütülmesi aşamalarına Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) destek verdiği proje kapsamında Kuşadası’nın kültürel mirası ve doğal varlıklarının kent merkezinde Tarihi Kuşadası Limanı’ndan başlayarak ilçe bütününde değerlendirilmesi için bir araç olarak, rota planlama süreci yürütüldü.

Kuşadası’nın köyleri ve tarihi değerlerinin esas odaklar olarak ele alınacağı rota çalışmaları sonucunda; “Tarih ve Kültür” ile “Doğa ve Kültür” ana başlıkları altında 7 rota oluşturuldu. Tarih ve Kültür Rotası’nın 1. etabında Kaleiçi, 2. etabında ise Pygela bulunuyor. Doğa ve Kültür Rotası’nın 1. etabında Değirmendere Efes Su Yolu, 2. Etabında Kirazlı Yolu, 3. etabında Yayla-Tüllüşah Vadisi, 4. etabında Kadıkalesi, beşinci etabında ise Zeus Yolu bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca “Kuşadası Tarih, Kültür ve Doğa Rotaları” başlığıyla bir kitap ve her bir rotanın ayrı ayrı ele alındığı broşürler bastırılarak dağıtımı yapıldı.