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14 Mayıs 2018 21:42

Kuşadası’nda iki yeni camii hizmete açıldı

Kuşadası’nda hayırseverlerin yardımlarıyla yaptırılan iki yeni camii Aydın Vali Yavuz Selim Köşger’in de katıldığı törenlerle hizmete açıldı.

Kuşadası’nda iki yeni camii hizmete açıldı

14 Mayıs 2018 21:42


Kuşadası’ndaki ilk cami açılışı Davutlar’da gerçekleşti. Kuşadalı hayırsever işadamı Hikmet Bayrak tarafından yaptırılan “ Davutlar Hikmet Bayrak “ Camii’nin açılışına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Aydın eski Valisi Muharrem Göktayoğlu, AK Parti Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Gökçe, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Mimarisiyle büyük ilgi çeken camii, Vali Köşger ve davetlilerinin katılımıyla ve dualarla hizmete girdi. Davutlar’daki törenin ardından Güzelçamlı’ya geçen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve davetliler, eski Güzelçamlı belediye başkanı ve AK Parti Kuşadası Belediye meclis üyesi Bayram Bayaözlü tarafından yaptırılan “ Güzelçamlı Arife-Bayram Bayaözlü Camii”nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışlarda konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Davutlar ve Güzelçamlı’da ihtiyaç duyulan bölgelerde hizmete açılan iki yeni caminin yapımına katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti.




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