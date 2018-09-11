Kuşadası'nda iki yeni sergi açıldı

İrem Gaye Demirkol'un “Eski Türk Filmeri Afişleri” sergisi ile Serap Korkmaz'ın “Biz'den Yansımalar” adlı ebru sergisi 16 Eylül'e kadar görülebilecek.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu'nun da katıldığı açılışta bulunamayan İrem Gaye Demirkol adına babası Mustafa Demirkol, katılımcılara “Eski Türk Filmeri Afişleri” sergisi hakkında bilgi verdi. Demirol, serginin 900 afişlik koleksiyondan örnekler içerdiğini belirterek sergiden elde edilecek gelirin iki üniversite öğrencisinin eğitimine katkı sunacağını söyledi.

Biz'den Yansımalar ismini taşıyan ebru sergisini hazırlayan üniversite öğrencisi olan Serap Korkmaz ise sergisinin adının “biz” isimli ebru malzemesinden geldiğine dikkat çekerek eserlerini Kuşadalı sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.