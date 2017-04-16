Kuşadası’nda ilginç futbol maçı

Takımının oyuncularının maça asılmamasına kızan eski futbolcu ve Kuşadası Gençlikspor yöneticisi maça girdi, 3 gol atarak takımını galip getirdi.

Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselme mücadelesi veren Bozdoğanspor’un ardından Aydın Süper Amatör Lig’de ikinci sırada bulunan Kuşadası Gençlikspor, ligin son maçında sahasında Germencikspor’u ağırladı. Kuşadası Özer Türk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. Maçın ikinci yarısının ilk 10 dakikasına kadar takım kötü oynayınca futbolculara sinirlenen Kuşadası Gençlikspor Kulübü yöneticisi ve Genel Kaptanı Yaser Doğan, teknik direktöre kendisini oyuna sokmasını istedi. Maçın 55. dakikasında Kuşadası Gençlikspor yöneticisi ve eski futbolcu Yaser Doğan maça girdi. 58. dakikada gelişen atakta Rotinda ile aradığı golü bulan Germencik, 1-0 öne geçti. 62. dakikada sahneye çıkan Yaser Doğan, karşılaşmaya eşitliği getiren golü kaydetti. 75. dakikada ani gelişen gelişen Kuşadası Gençlikspor atağında topla buluşan Yaser, şık bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yaser, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı. Bu gollerin ardından Kuşadası Gençlikspor, kulüp yöneticisi Yaser Doğan’ın 35 dakikada attığı üç golle Germencikspor’u 3-1 mağlup ederek, Bölgesel Amatör Lig’e Yükselme mücadelesini sürdürdü. Bu sonucun ardından Kuşadası Gençlikspor 19 Nisan Çarşamba günü Aydın’da Bölgesel Lig’e yükselebilmek için Çine Madranspor ile play-out maçı oynayacak.

Başkan Alp: "Yaser Doğan ve tüm futbolcularımızı tebrik ediyoruz"

İlginç maçtan sonra açıklama yapan Kuşadası Gençlikspor Başkanı Behçet Alp, “Bugün Germencikspor ile oynadığımız ligin son maçında, yöneticimiz ve aynı zamanda genel kaptanımız olan Yaser Doğan’ın ikinci yarıda attığı üç gol ile sahadan 3-1 galip ayrıldık. Hat-trick ile jübilesini yapan ve takımımıza galibiyeti getiren golleri atan Yaser Doğan’ı ve tüm futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Bu sonuçla ligi Bozdoğan Belediyespor’un 3 puan gerisinde 2. olarak tamamlamış bulunuyoruz. BAL’a çıkabilmek için çarşamba günü saat 15.00’de Aydın Adnan Menderes Stadyumu’nda Çine Madranspor ile karşılaşacağız. Tüm taraftarlarımızı bu önemli maça bekliyoruz“ dedi.