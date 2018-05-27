Kuşadası’nda insan taciri operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, bir kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçak göçmen göndereceği bilgisine ulaştı. Sahil siteleri bölgesinde önlem alan polis ekipleri, D.G.K. isimli şüpheliyi, bir kamyonet, botlar ve göçmen kaçakçılığında kullanılan malzemelerle birlikte yakaladı. İnsan tacirliğinden sabıkası bulunan ve üzeri ıslak olan D.G.K. göçmen kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle gözaltına alındı.