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28 Temmuz 2018 10:47

Kuşadası’nda ’insanlık ölmemiş’ dedirten hareket

Kuşadası’nda market sahibi ve damadı, iş yerinde unutulan 30 bin doların sahibini 4 gün boyunca arayarak polisin yardımıyla buldu.

Kuşadası’nda ’insanlık ölmemiş’ dedirten hareket

28 Temmuz 2018 10:47

Market sahibi ve damadı, parayı Libyalı turiste eksiksiz şekilde teslim etti.


Kuşadası Kaya Şavkay Meydanı’nda market işleten Turgut Çetin, iş yerinin içindeki çöp bidonunun yanında torba buldu. Torbayı açan market sahibi Turgut Çetin içinden 30 bin dolar çıktığını görünce şaşkına döndü. Hemen MHP Aydın İl Başkan Yardımcılığı da yapan damadı Murat İnan’ı arayarak durumu bildirdi. MHP İl Başkan Yardımcısı Murat İnan da polisle irtibata geçerek, kayınpederinin marketinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin 30 bin dolar unuttuğunu haber verdi. Market sahipleri ve polis iş yerindeki ve çevredeki kameraları inceleyerek paranın sahibi olan kişinin eşkalini belirlendi, ancak 4 gün boyunca paranın sahibine ulaşılamadı.


Bu arada, Libya uyruklu Fatih Elbakuş isimli bir turist Kuşadası Merkez Karakolu’na başvurarak torba içinde para kaybettiğini ancak nerede bıraktığını bilmediğini söyledi. Kameralardan tespit edilen kişinin para kaybeden Libyalı turist olduğunun belirlenmesi üzerine polis tarafından market sahibi Turgut Çetin’e haber verildi.


Marketinde unutulan 30 bin doların sahibi ile buluşan Çetin, damadı Murat İnan ile birlikte parayı Libyalı turiste teslim etti. Market sahibinin “insanlık ölmemiş“ dedirten davranışı karşısında gözleri dolan Libyalı turist, “Paramı kaybedince dünyam kararmıştı ancak bulununca çok sevindim. Market sahibi ve damadı büyük bir insanlık sergiledi. Çok duygulandım“ dedi.


Market sahibi Turgut Çetin ise, parayı bulduğu andan itibaren sahibini bulmak için seferber olduklarını belirterek, “Damadım Murat İnan hemen polisle irtibata geçti. Ancak 3-4 gün boyunca haber alamamıştık. Sonunda sahibini bulduk ve unuttuğunu parasını kendisine teslim ettik“ diye konuştu.




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